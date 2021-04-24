Акцент на талию: Ани Лорак в «золотом» платье миди и шлепках Chanel устроила вечерний променад

Ани Лорак всегда обладала не только красивым вокалом, но и эффектной внешностью. Примечательно, что и в 42 года она может дать фору более молодым коллегам. Девушка обладает стройной фигурой, а на ее лице нет ни единой морщинки. Артистка много работает, но при этом успевает заниматься спортом и растить дочку Софию. До недавнего времени у нее были проблемы только в личной жизни, но певица утверждает, что снова влюблена.

Этой весной Лорак устроила себе отдых. Она отправилась на Мальдивы. Примечательно, что певица ни разу не запечатлела дочку. Это дало повод поклонникам думать, что девушка отдыхает в компании таинственного возлюбленного. Однако в соцсети она делилась кадрами, на которых позировала то у побережья, то за завтраком в легких платьях или шортах. По всей видимости, самый красивый образ Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) она приберегла напоследок.

На новом фото артистка позировала на пляже в силуэтном платье миди цвета золото. Шелковый наряд подчеркнул ее талию и стройные ноги. Образ дополнили черные шлепки Chanel. Она устроила вечерний променад под звездами.

«Наша замечательная поездка подошла к концу. На берегу Индийского океана родилась прекрасная романтическая история, которую совсем скоро вы сможете увидеть в моей новой видеоработе», — поделилась певица.

Поклонники были восхищены загаром девушки и ее точеной фигурой. «Как красиво сочетается золотое шелковое платье в вашей загорелой кожей, Каролина», «Вы невероятная красотка, как всегда!», «Просто Богиня», «Ваууу, какая шикарнейшая», «Тебя снова замуж скоро украдут», «Фигура роскошная, особенно талия», — прокомментировали пост подписчики.

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