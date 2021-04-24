Участник из команды Дружинина всех обошел: объявлен победитель последнего сезона шоу «Танцы»

Знаменитому хореографу удалось привести своего танцора к победи в первом сезоне шоу и в седьмом. Яркие выступления и волнительная развязка ждали зрителей канала ТНТ.

Канал ТНТ запустил шоу «Танцы» в 2014 году. Тогда в креслах жюри сидели Мигель и Егор Дружинин. Лишь со временем к ним присоединилась Татьяна Денисова, которая показала свою силу, когда участник ее команды победил в 5 и 6 сезонах проекта. В 2020 году стартовал последний сезон «Танцев», что стало печальной новостью для многих танцоров. С трудом жюри отобрали сильнейших участников, которые попали в шоу.

Весной 2021 года зрители наблюдали за борьбой не только танцоров, но и их наставников за победу. Как всегда, самая накаленная обстановка была между Мигелем и Егором Дружининым. Но в каждой команде были очень сильные участники. По этой причине до финала дошли меньше танцоров, чем обычно. Последний концерт был очень насыщенный, так как в нем также приняли участие победители и яркие участники прошлых сезонов.

Ляйсан Утяшевой выпала честь объявить победителя последнего сезона и обладателя 6 миллионов рублей. И первое место по итогам зрительского голосования занял Алексей Мечетный из команды Дружинина. Как и мечтал хореограф, он победил в первом и последнем сезонах.

«Не буду кривить душой, она была мне нужна, и она была нужна „КЕДу“ (команде Егору Дружинину)», — сказал Дружинин.

Напомним, что также в финале оказались Dam`en (Константин Красилич) из команды Мигеля и Ксения Горячева из команды Татьяны Денисовой. Как ни старалась наставники, ни разу за все сезоны не удалось победить девочке. Поклонники надеются, что проект еще вернется на экраны. Добавим, что в самом первом сезоне шоу победителем был Ильшат Шабаев.

Смотрите также: