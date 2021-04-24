«Очень стильное»: постройневшая Анна Семенович в атласном платье со шлейфом подчеркнула талию

Анна Семенович знает, что поклонники любят ее не только за вокал, но и добрый нрав, а также особенную красоту. Девушка обладает пышными формами. Она нее раз делилась архивными фото, чтобы доказать, что свою красоту унаследовала от мамы. Также артистка каждый год старается привести себя в форму к весне. При этом она не скрывает, что порой вновь поправляется, так как ей сложно отказаться от вкусных блюд.

Но в последнее время Анна часто появляется на публике в женственных луках. Поклонники заметили, что певица постройнела. Более того, с помощью стилистических прием она создает силуэт и корректирует формы. Так на днях артистка посетила концерт «Удачные песни», она стала его ведущей вместе с Денисом Клявером. Для торжественного мероприятия Семенович выбрала платье со шлейфом из синего атласа. Наряд подчеркивал ее талию. Усиливал эффект тонкий пояс с бляшкой. Туфли цвета фуксия дополнили аутфит.

«Мы с Денисом Кляевром были ведущими и пели свои хиты на сцене „Крокус сити холла“. Я признаюсь честно, я очень волновалась перед выходом, для меня это был первый большой концерт после пандемии. Спасибо Денису, он как истинный джентельмен, меня очень поддержал. Платье очень удобное и стильное, буду носить с удовольствием», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились нарядом Анны и отметили, что она выглядит роскошно. «Анечке, вы очень красивая», «Шикарный образ», «Ау! Анна, глаз не оторвать», «Анечка какая вы здесь красавица! С Денисом смотритесь шикарно. А босоножки очень подходят к синему платью. Все со вкусом», «Как принцесса из сказки», «Очень идет такой фасон. Лучше, чем прямые платья», — прокомментировали пост подписчики.

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