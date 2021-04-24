«Мне становится скучно и неинтересно»: Лариса Гузеева объяснила, почему не готова сниматься в «Тик-Токе» с дочерью

Исполнительница главной роли в фильме «Жестокий романс» — Лариса Гузеева — ответила, почему не стала вести «Тик-Ток».

Знаменитость рассказала о талантах дочери порталу Teleprogramma.pro и отметила, что Ольга могла бы записывать ролики для «Тик-Ток». Однако актриса не уверена, что дочь будет увлечена этим занятием. Бухарина любит косплей и эксперименты с макияжем. Но в рамках «Тик-Тока» пока не публикует свои работы.

«У нее действительно это хорошо получается. Но она, как и я, быстро перегорает. Я не могу долго заниматься чем-то одним. Мне становится скучно и неинтересно. Но идея такая была. Чтобы что-то получилось, должна быть система. Нужно долго снимать, ездить в «Тик-Ток»-дома, монтировать. А я не вижу цели, ради чего этого делать. Если будет мотивация — да, может быть», — отметила Гузеева.

Также актриса добавила, что дочь не подсказывает ей, что лучше надеть. Гузеева привыкла, что за ее имидж всегда отвечают стилисты. А вот дома артистка может расслабиться.

«Если иду на дорожку, меня тоже одевают. Стилист приносит одежду, потом забирает. А дома я хожу в мужниных трусах, в его же майке и босиком», — призналась Гузеева.

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