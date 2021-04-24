«У нас всегда были теплые отношения»: Подольская высказалась о приписываемом романе с Дробышем

Певица Наталья Подольская в эфире шоу Лауры Джугелии высказалась о своих отношениях с продюсером Виктором Дробышем. Одно время им даже приписывали бурный роман.

«У нас всегда были очень теплые отношения. Я же подписала с ним контракт еще на «Фабрике звезд». А потом он меня, что называется, из рук в руки передал Володе. Сказал, что он такой талантливый. Не надо тебя на контракте держать. Мы с ним с миром разошлись. Никакого романа у нас не было. Он меня очень легко отдал. Все песни, сайт, все фотографии и фотосессии он мне отдал. Сказал: «Бери, пользуйся и живи». Это не каждый продюсер на такое способен». Наталья Подольская

По словам Подольской, с ней Дробыш поступил по-человечески, хотя она в курсе, что у него складывается работа не со всеми исполнительницами. «За это хочется сказать ему большое спасибо», — заметила она.

Напомним, что Наталья Подольская вскоре после окончания «Фабрики звезд» познакомилась с Владимиром Пресняковым. Они вместе с 2005 года. Свадьбу они сыграли спустя пять лет. Сегодня у звездной пары уже двое детей.

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