«Они не знали, как меня слить»: Подольская — о кознях Матвиенко и Фадеева на «Фабрике звезд»

По словам певицы, этим продюсерам она была не нужна.

Певица Наталья Подольская в разговоре с Лаурой Джугелией в рамках ее шоу вспомнила свое выступление на «Фабрике звезд».

«Виктор Дробыш и Иосиф Пригожин, а тогда они работали в паре, на песню «Поздно» на «Фабрике звезд» наняли мне отдельного стилиста и визажиста. Был заказан отдельный хрустальный рояль. Виктор Дробыш не присутствовал на этой «Фабрике звезд», а у меня уже был с ним контракт. Это была такая подпольная организация. Его почему-то в последний момент убрали из состава продюсеров. Кому-то он дорожку перешел». Наталья Подольская

Как отметила Подольская, она была номинирована самой последней. «Я очень мешала Фадееву и Матвиенко. Я им была не нужна по объективным причинам. Но в то же время я пользу приносила проекту. Все общие песни. Все 150 партий писала в студии я. Женский вокал был на мне. Они не знали, как меня слить. А я дошла до финала и заняла третье место», — заметила Подольская.

Напомним, что Наталья Подольская вскоре после окончания «Фабрики звезд» познакомилась с Владимиром Пресняковым. Они вместе с 2005 года. Свадьбу они сыграли спустя пять лет. Сегодня у звездной пары уже двое детей.

Смотрите также: