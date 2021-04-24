«Женщина-кошка»: Жанна Агузарова удивила сменой имиджа

Поклонники артистки не узнали знаменитость с новыми прической и макияжем.

Бывшая вокалистка группы «Браво» — Жанна Агузарова — кардинально изменила внешность, чем и вызвала неоднозначные комментарии поклонников.

Эксцентричная певица всегда отличалась яркими прическами, неординарным макияжем и эпатажным поведением. Однако даже такие артисты могут удивлять зрителя вновь и вновь. Так, в недавнем выпуске YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити» Агузарова предстала в совершенно не привычном для себя образе.

Огромные очки с фиолетовыми дужками, кудрявые волосы натурального каштанового цвета, два небольших пучка, имитирующих звериные рожки или ушки, разноцветные браслеты и колье, ажурная блузка и кружевные митенки на руках — все это Жанна надела, чтобы оценить современных вокалистов.

А поклонники Агузаровой разделились на два лагеря. Одни назвали образ артистки стильным, другие — только покрутили у виска.

«Ой, предупреждать надо! Испугаться можно», «Как всегда, оригинальная красавица», «У нас появилась своя женщина-кошка», — написали зрители в комментариях под роликом.

Напомним, недавно Жанна появилась в молочном костюме и с большим количеством ярких бус на шее на Московском Международном Кинофестивале.

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