«Не сложилось еще на «Фабрике звезд»: Подольская раскрыла суть конфликта с Пугачевой

По словам певицы, она до сих пор не понимает, причину такого отношения к себе со стороны Примадонны.

Певица Наталья Подольская в эфире шоу Лауры Джугелии раскрыла суть непростых отношений с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой.

«С Аллой Борисовной у нас не сложилось еще на «Фабрике звезд». Она почему-то меня крайне невзлюбила. Если честно, не могу понять до сих пор почему. Она это выражала так: «Ты такая вся правильная. Такая вся ровная. Тебе не хватает чертовщинки». Наталья Подольская

Как отметила Подольская, первое время друзья Владимира Преснякова не верили в них, как в пару и считали, что они скоро расстанутся. «Мне как-то Катя Стриженова сказала: «Ты когда появилась, мне так это не понравилось. Я так это не одобрила». Мне так удивительно было это слышать. Но это было ее мнение. А сейчас она говорит, что очень рада, что у нас все хорошо», — заметила Подольская.

Напомним, что дочь Аллы Пугачевой певица Кристина Орбакайте была первой гражданской женой Владимира Преснякова-младшего. У них есть общий сын Никита.

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