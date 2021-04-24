«Была в обмороке»: Подольская озвучила сумму чека во время первого похода с Пресняковым в ресторан

Певица Наталья Подольская в эфире шоу Лауры Джугелии рассказала, как в 2006 году будущий муж Владимир Пресняков-младший первый раз пригласил ее в ресторан, когда у них только завязывались романтические отношения.

«Был очень смешной момент. Это был рыбный ресторан. Мы заказали рыбу, прекрасно провели время. Потом принесли счет и так получилось, что я его увидела. Я до сих пор помню эту цифру. Я практически была в обмороке. Это было 12 тысяч рублей по курсу доллара 30 рублей. На те времена, 2006 год, это было дофига». Наталья Подольская

Как отметила Подольская, Пресняков заметил ее смятение. «Мне было дико неудобно. Я так неловко себя почувствовала. А он так раскинулся на кресле и говорит: «А ты что думала, я тебя по столовкам водить буду?» Ну и, конечно, куча смеха. Так он снял напряжение. Мы долго смеялись», — заявила она.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе с 2005 года. Свадьбу они сыграли спустя пять лет. Сегодня у звездной пары уже двое детей.

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