«Была в обмороке»: Подольская озвучила сумму чека во время первого похода с Пресняковым в ресторан

Певица Наталья Подольская в эфире шоу Лауры Джугелии рассказала, как в 2006 году будущий муж Владимир Пресняков-младший первый раз пригласил ее в ресторан, когда у них только завязывались романтические отношения.
«Был очень смешной момент. Это был рыбный ресторан. Мы заказали рыбу, прекрасно провели время. Потом принесли счет и так получилось, что я его увидела. Я до сих пор помню эту цифру. Я практически была в обмороке. Это было 12 тысяч рублей по курсу доллара 30 рублей. На те времена, 2006 год, это было дофига».
Как отметила Подольская, Пресняков заметил ее смятение. «Мне было дико неудобно. Я так неловко себя почувствовала. А он так раскинулся на кресле и говорит: «А ты что думала, я тебя по столовкам водить буду?» Ну и, конечно, куча смеха. Так он снял напряжение. Мы долго смеялись», — заявила она.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе с 2005 года. Свадьбу они сыграли спустя пять лет. Сегодня у звездной пары уже двое детей.