«Любви между нами нет»: Подольская рассказала об отношениях с семьей Пугачевой

Как отметила певица, они не дружат, но и не конфликтуют.

Певица Наталья Подольская в эфире шоу Лауры Джугелии ответила на вопрос, в каких она отношениях с семьей певицы Аллы Пугачевой. В частности, с ее дочерью Кристиной Орбакайте и внуком Никитой Пресняковым.

«Я сейчас Владимира совсем не ревную. Раньше очень ревновала к поклонницам. Ну и к бывшим. К Лене Ленской. Она долго не могла его морально отпустить. К Кристине Орбакайте, конечно же, никогда не ревновала. Это было задолго до меня. Ревности к ней не было».

Наталья Подольская

Как отметила Подольская, они знакомы с Кристиной Орбакайте. «Мы не дружим. Любви между нами нет, но и вражды нет. За что я Кристине благодарна, что у нас с Никитой потрясающие отношения. Очень теплые. Это говорит о том, что ничего плохого ему про меня не говорят. На мероприятиях мы здороваемся с Кристиной. Но без всяких сантиментов», — заметила певица.

Напомним, что Кристина Орбакайте — первая гражданская жена нынешнего мужа Наталья Подольской Владимира Преснякова-младшего. У них есть общий сын Никита.

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