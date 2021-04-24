«Лицо нашего дома — двери, люстра и лестница»: Подольская показала свой шикарный особняк

Как отметила певица, они с мужем умудрились сделать ремонт и не развестись.

Певица Наталья Подольская во время разговора с Лаурой Джугелией в рамках ее шоу показала свой шикарный дом, где она живет с детьми и мужем Владимиром Пресняковым-младшим.

«В такой непростой вещи, как ремонт мы умудрились с Володей совпасть. Во вкусовых предпочтениях, выборе дизайна, выборе стиля дома. Абсолютно совпали. И мы не развелись во время ремонта, как делают другие многие пары. Да, пару раз мы поссорилась, но быстро помирились. Когда выбирали плитку для ванны поругались. Во всем остальном мы настолько совпали. И счастливы поэтому». Наталья Подольская

Далее Подольская устроила экскурсию по дому. «Я считаю, что лицо нашего дома – это двери. Все вот эти входные группы. Это люстра. И лестница. Эта вот третья визитная карточка нашего дома. Очень долго выбирали белые балясины или коричневые. В итоге решили оставить и те, и те», — заметила она.

Напомним, что у Натальи Подольской и Владимира Преснякова двое общих детей. Это сыновья Артемий и Иван.

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