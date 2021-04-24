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«Няню брать не стали»: Валерий Меладзе рассказал о новорожденной дочке

Недавно музыкант снова стал отцом.

«Няню брать не стали»: Валерий Меладзе рассказал о новорожденной дочке
Валерий Меладзе. Фото: Global Look Press

Несколько лет назад экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева стала законной супругой Валерия Меладзе. Певица родила ему двух сыновей, старшему из которых уже 17 лет, а младшему шесть. А буквально несколько дней назад стало известно, что музыкант в очередной раз стал отцом. Артистка подарила ему дочку.

Валерий Меладзе (справа))
Валерий Меладзе (справа). Фото: teleprogramma.pro

«Я счастлив в роли отца. Даже няню брать не стали, пока сами справляемся. Альбина сможет отлучаться на какие-то недолгие мероприятия», — сказал Меладзе во время концерта «Удачные песни».

Также музыкант признался, что уход за малышкой приносит большое удовольствие. Напомним, недавно Валерий показывал, как выбирал детские вещи в одном из магазинов.

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