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«Я мать»: певица Слава рассказала о своем отношении к хейтерам

Артистка выступила на концерте «Удачные песни».

«Я мать»: певица Слава рассказала о своем отношении к хейтерам
Певица Слава. Фото: Global Look Press

Накануне в Москве прошел концерт «Удачные песни», организовало который «Радио Дача». На сцене со своими хитами появились многие артисты, была среди них и певица Слава. С журналистами она поделилась своим мнением по поводу хейтеров в Сети. Выяснилось, что Слава на таких людей вообще никак не реагирует.

Певица Слава
Певица Слава (справа). Фото: teleprogramma.pro

«Только если дочку трогают, то переживаю, я же не каменная. Я мать», — сказала Слава.

Напомним, недавно певица отдыхала на Мальдивах. На острова она улетела буквально через месяц после смерти своей мамы, которая скончалась от коронавируса. Тогда Слава получила шквал отрицательный сообщений от подписчиков, но нашла в себе силы дать всем ответ.

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