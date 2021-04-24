«Больше тратит на вещи, а не на песни»: Шура раскритиковал Филиппа Киркорова

Певец считает, что раньше исполнители больше заботились о качестве своего творчества.

В одном из своих последних интервью артист Шура негативно отозвался об изменениях в творческом репертуаре Филиппа Киркорова. По словам знаменитости, поп-король вкладывается только в собственный гардероб и не более.

Шура отметил, что не понимает стремления таких артистов, как Басков и Киркоров, создавать музыкальные дуэты с молодыми и не всегда профессиональными певцами. Совместное творчество блогера Дани Милохина и «натурального блондина», а также фиты экс-супруга Аллы Пугачевой с тиктокером Давидом Манукяном Шура не признает.

«Не благородное дело — коллаборации эти. Киркоров больше уже не на песни тратит, а на вещи свои. Мне это не близко. Сегодня ходил в магазин, купил на 30 тысяч вещей себе. Лучше отдам деньги российскому дизайнеру, чем буду переплачивать 250 миллионов за какую-то куртку. Да нафиг оно мне сдалось!», — возмутился певец в разговоре с ведущей в YouTube-шоу «Не приятно обсуждать».

Напомним, недавно Даня Милохин стал одним из членов жюри первого в мире шоу, где объединились телевидение и ТикТок.

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