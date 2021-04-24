Во всем блеске: Лобода предстала на детском «Голосе» в белой шубке из перьев и брюках с пайетками

Певица является одной из наставниц на вокальном проекте.

Телепроект «Голос. Дети» на Первом канале начал выходить в «прямом эфире». После того, как стали известны первые финалисты шоу, настал черед телезрителей выбирать кандидатов на победу. И накануне в специальном выпуске в проект смогли вернуться те участники, которые ранее не прошли «Поединки».

Светлана Лобода появилась на съемках выпуска в эффектном наряде. Нет, на этот раз он не был таким откровенным, как при «слепых» прослушиваниях, но точно так же притягивал взгляды. Певица облачилась в белую шубку из перьев боа и серебристые брюки, мерцающие пайетками в блеске софитов.

Дополнили образ дивы массивное колье из страз и открытые босоножки на каблуке.

Кстати, среди наставников нового сезона впервые оказался рэпер Егор Крид. Кумир молодежи сначала вызывал опасения мастодонтов проекта, но в последнем выпуске проекта Баста отдал должное таланту музыканта.

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