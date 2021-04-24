После душа: Бузова в миниатюрном полотенце позировала на балконе гостиницы

Певица регулярно радует поклонников не только красивыми нарядами на себе, но и их отсутствием.

Телеведущая, певица Ольга Бузова много времени проводит в поездках. Особенно нынешней весной, после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Девушка уже побывала на съемках в Крыму, а теперь отправилась на Алтай. И все ради своих поклонников.

По прилете Бузова заселилась в гостиницу. Отдохнуть как следует ей не удалось, но принять душ красотка все-таки успела. И даже нашла время, чтобы устроить пикантную фотосессию на балконе гостиницы, который выходит прямо на центральный проспект города.

«Весна — пора фоточек на балконе», — подписала снимок певица.

Бузова не постеснялась выйти на улицу в миниатюрном полотенце и чалме на голове. Звезда заняла эффектную позу, а букет цветов добавил женственности и весенних нот в композицию кадра.

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