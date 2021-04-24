«Это оригинально»: историк моды Васильев показал принт, в котором невозможно остаться незамеченной

С наступлением весны многие модницы, в том числе и знаменитые, устремили свое внимание на цветочный принт. Это беспроигрышный вариант для теплого сезона, а также стопроцентное попадание в тренд.

больше по теме Как советует Хромченко: Пугачева отметила день рождения в платье с цветочным принтом Эта расцветка в настоящее время является очень трендовой.

Но не флористикой единой стоит наполнять свой гардероб, и Александр Васильев, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале, показал рисунок, который тоже заслуживает внимания. Речь идет о типографском принте.

Долгое время авторство такого принта приписывалось Джону Гальяно, который очень активно использовал типографские росписи в коллекциях своего Модного Дома в период конца 1990-х – начала 2000-х годов.

«Однако, именно Эльза Скиапарелли впервые стала употреблять такой принт еще в 1930-е годы. Мы никак не можем остановиться. Конечно, это оригинально, конечно, запоминается», — признал модный эксперт.

Рубашку с типографским принтом продемонстрировала на себе героиня выпуска Елена. И модные судьи сошлись во мнении, что ей она очень к лицу.

Смотрите также