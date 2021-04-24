Мандариновое настроение: группа «Фабрика» вышла на сцену в новом составе

В Москве прошел первый большой концерт «Удачные песни», который организовало «Радио Дача». На сцене выступили многие звезды эстрады, включая Филиппа Киркорова, Стаса Костюшкина, Аниту Цой и других. Были среди них и группа «Фабрика» в обновленном составе. В этом году коллектив представляют Ирина Тонева, Мария Гончарук и Валерия Девятова. Девушки предстали в лаковых тренчах мандаринового оттенка, а журналистам в микс-зоне рассказали, как относятся к певцам без образования.

«Если люди поют хорошо без образования хорошо, то это одно дело. А если не попадают в ноты, то это совсем другое дело. В любом деле должны быть профессионалы», — отметили артистки.

Добавим, что ранее разразился скандал с участием Ларисы Долиной и Вали Карнавал. Артистка высказала свое мнение по поводу появления на сцене молодого блогера.

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