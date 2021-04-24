«Он оставил его на голодном пайке»: Хазанов обвинил Жванецкого в крахе карьеры Карцева

Как отметил худрук Московского театра эстрады, в какой-то момент писатели стали выступать сами, потому что остро нуждались в деньгах.

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов заявил, что вина в крахе творческой карьеры актера Романа Карцева лежит в том числе и на писателе-сатирике Михаиле Жванецком.

«На совести покойного Жванецкого последняя часть жизни артиста редкой одаренности — Романа Карцева. Он практически оставил его на голодном пайке. Я Жванецкого не могу в этом обвинять, это его право и его дело. Но факт остается фактом». Геннадий Хазанов

Как отметил Геннадий Хазанов, отчасти он испытывал в свое время подобные же трудности. Писатели вдруг решили выступать сами, потому что остро нуждались в деньгах. В итоге некоторые юмористы остались ни с чем. У них просто не нашлось материала. Понять писателей Хазанов может, и предъявлять претензии в данном случае бесполезно. Просто он констатирует данный факт, сообщает «АиФ».

Напомним, что Роман Карцев ушел из жизни 2 октября 2018 года. Ему было 79 лет. Михаил Жванецкий умер 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет.

Смотрите также: