«Это не Кузнечик был, а Богомол»: Туриченко рассказал, в каких костюмах мог появиться в «Маске»

Как отметил солист «Иванушек», ему больше всего сразу приглянулся Носорог.

Музыкант и солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко в студии шоу «Все к лучшему!», которое ведет Юлия Барановская на «Русском радио», рассказал, в каких костюмах мог появиться на проекте «Маска» вместо Носорога.

«У меня были варианты – Кузнечик, например. Кенгуру. Подождите. По-моему, это даже не Кузнечик был, а Богомол». Кирилл Туриченко

«Самка богомола?» — спросила Юлия Барановская.

«Почему самка-то сразу? Я был самец. Я выбрал Носорога, потому что у него был костюм очень удобный. Двигаться легко было. Правда, дубленка была переборчиком. Было жарковато. Носорог мне напоминал актера из «Авиатора» Ди Каприо. Такой голубоглазый», — заявил исполнитель.

Напомним, что Кирилл Туриченко участвовал в шоу «Маска». Он выступал в костюме Носорога и вылетел в полуфинале.

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