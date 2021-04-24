«У меня больше пальто, чем учениц»: Этери Тутберидзе высказалась о своем гардеробе

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале ответила на вопрос ведущего, чего больше в ее гардеробе – учениц или пальто. Как известно, известная наставница – большая модница и часто появляется на соревнованиях в красивой одежде.

«У меня больше пальто, чем учениц», — заявила Этери Тутберидзе.

Напомним, что воспитанницами Тутберидзе являются олимпийские чемпионки Алина Загитова и Юлия Липницкая, чемпионки мира Евгения Медведева и Анна Щербакова, а также еще целая плеяда звезд фигурного катания.

Добавим, что прошлым летом сразу две звездные ученицы Этери Тутберидзе Алена Косторная и Александра Трусова приняли неожиданные решения уйти от тренера в Академию к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Позже Косторная вернулась обратно к своей наставнице, признав, что совершила большую ошибку.

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