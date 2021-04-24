«Хорошо образовывает стиль»: Хромченко показала универсальную блузу

«Модный приговор» Эвелина Хромченко ведет уже много лет. Вместе с Александром Васильевым и Надеждой Бабкиной она помогает героиням найти свой стиль и обрести индивидуальность. Кроме того, фэшн-эксперт не скупится на модные советы для телезрительниц, часто подсказывая универсальные лайфхаки или напоминая о трендах сезона.

В новом выпуске Эвелина Хромченко показала универсальную блузу, которая выручит в любой ситуации. Модели на подиуме продемонстрировали костюмы-тройки, и один из вариантов образа включал в себя блузку с английским бантом. Фэшн-эксперт сразу обратила на нее внимание.

«Комплектация Сен Лорана, он очень любил разнообразные английские блузы, которые заканчивались всевозможными бантами, великолепно их вязал, эти банты. Блуза такого типа очень универсальна, как это ни странно звучит. И она хорошо образовывает стиль», — заметила телеведущая.

Хромченко призвала модниц обращать внимание не только на костюмы-двойки, но и включать в свой гардероб комплекты с жилеткой. Она позволит создавать больше образов в многослойном стиле.

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