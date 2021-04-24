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«Хорошо образовывает стиль»: Хромченко показала универсальную блузу

Телеведущая отметила, что эта деталь гардероба подойдет ко всему.

«Хорошо образовывает стиль»: Хромченко показала универсальную блузу
Эвелина Хромченко. Кадр из программы "Модный приговор" / Первый канал

«Модный приговор» Эвелина Хромченко ведет уже много лет. Вместе с Александром Васильевым и Надеждой Бабкиной она помогает героиням найти свой стиль и обрести индивидуальность. Кроме того, фэшн-эксперт не скупится на модные советы для телезрительниц, часто подсказывая универсальные лайфхаки или напоминая о трендах сезона.

В новом выпуске Эвелина Хромченко показала универсальную блузу, которая выручит в любой ситуации. Модели на подиуме продемонстрировали костюмы-тройки, и один из вариантов образа включал в себя блузку с английским бантом. Фэшн-эксперт сразу обратила на нее внимание.

Хромченко показала универсальную блузу
Хромченко показала универсальную блузу. Кадр из программы «Модный приговор» / Первый канал

«Комплектация Сен Лорана, он очень любил разнообразные английские блузы, которые заканчивались всевозможными бантами, великолепно их вязал, эти банты. Блуза такого типа очень универсальна, как это ни странно звучит. И она хорошо образовывает стиль», — заметила телеведущая.

Хромченко призвала модниц обращать внимание не только на костюмы-двойки, но и включать в свой гардероб комплекты с жилеткой. Она позволит создавать больше образов в многослойном стиле.

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