«У него девушка есть»: Барановская прокомментировала слухи о своем романе с Туриченко

По словам телеведущей, они когда-то вместе отдыхали на Бали.

Телеведущая Юлия Барановская в эфире шоу «Все к лучшему!» на «Русском радио» прокомментировала слухи о своем романе с музыкантом из «Иванушек» Кириллом Туриченко, который стал гостем ее программы.

«У тебя голос такой красивый. Сумасшедший просто. Можно сойти с ума просто, но у нас нет романа», — заявила она.

Однако ее коллега по программе Максим Привалов в это не поверил. «Давайте это обсудим. Пресса никогда не ошибается. Об этом в прессе писали. Вышли статьи с фото и видео доказательствами».

«Это монтаж был. У нас не было романа», — сказала Барановская.

«Это Алена Жигалова выложила. «Все хорошо. Поздоровались просто и все», — сказал Кирилл Туриченко.

«У него девушка есть. Прекрасная замечательная Даша», — заметила Барановская.

«Давайте про творчество. Все по-дружески. Ну на Бали мы отдыхали», — проговорился Туриченко.

«Еще вспомнил, что ты мне 13 килограммов винегрета накрошил. Я ему накрошила ведро оливье. И вот он мне тоже в ответ накрошил винегрет», — сказала Барановская.

Напомним, что Кирилл Туриченко участвовал в шоу «Маска». Он выступал в костюме Носорога и вылетел в полуфинале.

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