«Галкин очень может менять голос»: звезда «Маски» Туриченко предположил, кто в костюме Неваляшки

Музыкант покинул проект на НТВ в десятом выпуске и теперь может поделиться своими версиями об оставшихся героях.

Финал второго сезона шоу «Маска» на НТВ все ближе. Десятый выпуск завершился драматичным снятием маски Носорога, в которой скрывался певец Кирилл Туриченко. Солист группы «Иванушки» не смог сдержать слез и долго настраивался, чтобы произнести прощальное слово.

Экс-Носорог стал героем афтер-шоу «Маска» на YouTube-канале проекта. Артист рассказал, каково ему было в огромном костюме, и поразмышлял на тему, кто же скрывается под оставшимися пятью масками.

Когда речь зашла про Неваляшку, Кирилл Туриченко растерялся. «Я думаю, что это все-таки певец. Но юмор у него очень крутой. Я бы туда и Галкина бы посадил. Я думаю, Галкин очень может менять свой голос и петь вообще разными голосами», — считает артист.

Не исключил Туриченко и вариант с Александром Пушным, который не раз выдвигали члены жюри.

«Для меня Неваляшка – это самый какой-то непонятный вариант», — признался певец.

Ведущий афтер-шоу уверен – в Неваляшке скрывается популярный юморист: «Чистейший голос Юрия Гальцева. Я других тут вообще не слышу никого».

Кстати, ранее некоторые зрители шоу «Вечерний Ургант», услышав, как поет Юрий Гальцев, заключили – именно он и есть Неваляшка из «Маски». Пародист побывал в гостях на Первом канале в честь своего 60-летия.

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