Туриченко озвучил возможную сумму штрафа, если бы проговорился о своем участии в «Маске»

Музыкант Кирилл Туриченко в эфире шоу Юлии Барановской «Все к лучшему!» на «Русском радио» озвучил сумму, которую ему бы пришлось заплатить, если он проговорился о своем участии в шоу «Маска».

«Ты получил очень много восторженных отзывов от коллег и особенно сильно тобой восторгалась Регина Тодоренко. Почему?» — задала вопрос Юлия Барановская.

«Наверное, потому что они меня обсуждали с Владом Топаловым. Он писал мне сообщения. Причем мы давно не общались. И вдруг он пишет: «Привет. Ты в «Маске?» А я отвечаю: «В смысле? Я в Краснодаре». Примерно такой был ответ. Он такой: «Зря ты не пошел. Классный проект. Там бы ты открылся». Я ему говорю: «Ну, возможно. Посмотрю». Кирилл Туриченко

«Тебе же нельзя говорить. Вы же контракт подписывали. Какая у тебя была сумма в контракте, если ты кому-то ляпнешь, что в «Маске»? – спросила Барановская.

«Десяточка. Десять миллионов рублей», — ответил Кирилл Туриченко.

Напомним, что в шоу «Маска» солист «Иванушек» был в костюме Носорога. Он долго продержался на проекте, но все же вылетел на полуфинальной стадии.

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