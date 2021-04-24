Выбирали зрители: на детском «Голосе» прошел дополнительный этап для выбывших участников

По результатам «прямого эфира» в финал отправилось еще трое вокалистов.

Шоу «Голос. Дети» вышло на финишную прямую. Уже известны имена юных участников, которые поборются за победу в этом сезоне. И накануне в «прямом эфире» состоялся дополнительный этап для не прошедших «Поединки» участников.

По трое вокалистов от команды каждого наставника по очереди выступили с новыми музыкальными номерами. И решить, кто из них достоин финала, должны были телезрители. Они отправляли свои голоса в ходе выступлений команд, и в результате из трех троек сформировалось трио финалистов, спасенных поклонниками.

В команде Басты большинство голосов телезрители отдали за Тимофея Завалинича. Юноша покорил сердца фанатов еще на «слепых» прослушиваниях, и многие выражали надежду, что вокалист дойдет до финала. Так и случилось.

Из тройки подопечных Лободы в финал прошла София Фанта. Не обошлось без слез – самый юный музыкант команды Мирон Проворов не смог сдержать эмоций и снова разрыдался навзрыд.

У Егора Крида тоже не обошлось без слез. Правда, плакал не сам наставник, а его подопечные – кто-то от счастья, а кто-то от обиды. В финал прошла Алиса Трифонова, установив рекорд по итогам голосования на этапе – 70,5%.

Таким образом, еще три вокалиста продолжат свое участие в «Голосе».

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