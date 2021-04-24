«Урезал алименты своим детям»: Юлия Барановская нелестно отозвалась об Андрее Аршавине

Как отметила телеведущая, футболист судится за деньги прежде всего со своими наследниками.

Телеведущая Юлия Барановская в эфире шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» нелестно отозвалась о своем бывшем муже футболисте Андрее Аршавине.

«Вот и прекрасная новость. Андрей Сергеевич Аршавин урезал алименты своим детям. Но у детей есть мама Юля, которая обратилась в Конституционный суд». Юлия Барановская

Как отметила Барановская, журналисты часто неправильно подают эту новость. По ее словам, это не она судится за алименты с Аршавиным. Это футболист судится со своими детьми за деньги.

Напомним, что Андрей Аршавин платил половину своей официальной зарплаты на троих наследников от Юлии Барановской после расставания с гражданской женой. Позже он попросил снизить сумму выплат на старших детей, так как часть средств от него потребовала по алиментам бывшая жена журналистка Алиса Казьмина на их общую дочь Есению.

В итоге суд пошел спортсмену навстречу. Сейчас детям от Барановской он отдает три восьмых от своих заработков. Барановская оспорила это решение в суде, но проиграла.

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