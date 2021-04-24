Недетский наряд: Муцениеце появилась на сцене «Голоса» в голубом сарафане с откровенным декольте

На Первом канале продолжается восьмой сезон музыкального шоу «Голос. Дети». Накануне состоялся прямой эфир проекта, в ходе которого судьбу юных участников вершили телезрители. Вокалисты, не прошедшие в финал, но победившие в этапе «Поединки», снова получили шанс побороться за дальнейшее участие.

Ведущими проекта в очередной раз стали Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце. Актриса появилась на сцене проекта в довольно откровенном наряде – голубом сарафане на тонких бретельках.

Девушка не постеснялась обнажить пышное декольте на детском конкурсе, к которому прижимала плачущих от расстройства участников, не прошедших дальше.

Кстати, это не первый откровенный наряд на детском «Голосе». Во время «слепых» прослушиваний внимание критиков привлек комбинезон Светланы Лободы. Звезда блистала в кресле наставницы с декольте до самой талии, чем вызвала шквал хейта в свой адрес.

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