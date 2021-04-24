«Некому смотреть»: Павел Воля озвучил свою версию закрытия «Дома-2» на ТНТ

Шоумен Павел Воля в эфире «Камеди Клаб» на ТНТ озвучил свою версию закрытия проекта «Дом-2» на ТНТ. В гости на программу пришли сотрудники предприятия «Вектор». Именно они занимались созданием вакцины от коронавируса.

«А как проходила разработка? Вы же испытывали это на ком-то? Не просто же так: «А, нормально, пошло», — спросил коллега Воли резидент «Камеди Клаб» Гарик Харламов.

«Ой, на ком только не испытывали. Сначала на мышках, хомяках, хорьках, обезьянах. Потом уже и на людях», — заявил один из разработчиков вакцины.

«Получается, что все мышки, хомяки, обезьянки. Всем сделали уколы. Все выздоровели. И все. «Дом-2» закрыли. Некому смотреть». Павел Воля

Напомним, что шоу «Дом-2» с конца декабря прошлого года перестало выходить на ТНТ. С 19 апреля проект стартовал на канале «Ю».

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