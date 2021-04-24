«Гарик не скрыл бы своего юмора»: кто может скрываться в костюме Ламы на «Маске», рассказал Кирилл Туриченко

На афтер-шоу «Маска» об итогах своего участия в проекте рассказал Кирилл Туриченко, который выступал в костюме Носорога. Артист вспомнил о сложностях, с которыми столкнулся на сцене, рассказал о репертуаре, с которым блистал на шоу, а также вспомнил про слезы после разоблачения.

Не обошлось и без разгадывания масок, оставшихся на проекте. Туриченко отметил, что очень сдружился с Зайцем и Ламой, и теперь надеется на продолжение общения с товарищами по сцене за пределами проекта.

Кто именно может скрываться в костюме Ламы, Туриченко без затруднений ответил. Музыкант убежден, что там – настоящий профессионал.

«Это оперный певец, либо очень хороший эстрадный певец, который смог стать оперным за время «Маски», — порассуждал артист.

Ведущий предложил гостю версию с Гариком Мартиросяном, напомнив, что шоумен в этом сезоне освободил кресло члена жюри и вполне возможно, теперь наблюдает за шоу уже с позиции участника.

«Навряд ли. Потому что Гарик не скрыл бы своего юмора и наверняка начал бы шутить и подкалывать», — заметил Туриченко. – «Здесь Лама выступает фаворитом голосовым. Это либо Басков, либо Юсиф Эйвазов».

Но отметать версию с Мартиросяном юноша не стал и допустил, что юморист может так же виртуозно владеть голосом, как это делает Лама.

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