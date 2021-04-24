Варшавер рассказал, сколько Поргина получает каждый месяц в «Ленкоме», не выходя на сцену

Директор «Ленкома» Марк Варшавер в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировал на слова актрисы Людмилы Поргиной, которая ранее заявила, что все пенсионеры в России должны получать не менее ста тысяч рублей в месяц, чтобы ездить на отдых за рубеж.

«Мало ли что она считает? Просто к сведению. У нее пенсия 53 тысячи рублей. В нашем театре она получает каждый месяц еще дополнительно 50 тысяч рублей. О чем она мечтала, то и получила». Марк Варшавер

Как отметил Варшавер, есть люди, которые живут в месяц на 8 или 10 тысяч рублей. «Они как-то выживают и могут существовать. А ей получается, что 103 тысяч мало. А мне было хотелось миллион. Шучу, конечно. Такие значит сейчас возможности у государства. Почему она высказывает такое мнение, получая 103 тысячи рублей в месяц? Она же может работать, что и делает. То в одной программе появится, то в другой. Там это неплохо оплачивается. Не бесплатно же она ходит. Почему не считает эти деньги? Почему на этих программах не поднимает вопрос о пенсиях. Я этой семье говорил: «Вы хорошо получаете», — заметил Варшавер.

больше по теме Поргина озвучила размер пенсии и попросила поднять ее по стране до ста тысяч для поездок в Турцию Как отметила актриса, русские пенсионеры должны получить возможность съездить в эту страну на отдых.

Напомним, что Людмила Поргина была крайне недовольна российскими пенсиями. Она заявила, что государство, как можно быстрее должно озаботиться непростой судьбой пенсионеров.

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