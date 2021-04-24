Из чего состоит базовая косметичка: разбор бьютимейкера
Видео
Лера Кудрявцева: «Елена Проклова раскрыла свой самый главный секрет»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Пляжный стиль: Лорак в рубашке на одно плечо и мини-шортах похвасталась мальдивским загаром

Певица продолжает наслаждаться отпуском на одном из райских островов.

Пляжный стиль: Лорак в рубашке на одно плечо и мини-шортах похвасталась мальдивским загаром
Ани Лорак. Фото: Global look press

Многие знаменитости в период весенних каникул устремились на отдых. Поскольку выбор с заграничными курортами очень ограничен несколькими направлениями, многие отдали предпочтение Мальдивам. К примеру, не так давно улетели в любимый отель светская львица Яна Рудковская с мужем Евгением Плющенко и их старшим сыном Сашей.

А вот певица Ани Лорак уже неделю отдыхает на Мальдивах. Отпуск знаменитой исполнительницы и ее дочки Софии насыщен прогулками, развлечениями и солнечными ваннами. Кстати, Лорак уже успела похвастаться идеальным загаром.

Ани Лорак
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

На прогулку она отправилась в белой рубашке, обнажившей одно плечико, и миниатюрных шортах. Позируя для фотографии, певица приподнялась на мыски, чтобы визуально сделать ноги еще длиннее.

Смотрите также

 

Тэги

Ани ЛоракАни Лорак новостиАни Лорак фотоЛоракНовости googleотдых на Мальдивах