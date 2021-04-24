«Статуэточка!»: дважды мама Анастасия Шубская блеснула модельной фигурой в бикини

Модель Анастасия Шубская известна не только тем, что вышла замуж за легенду российского хоккея Александра Овечкина. Девушка является младшей дочерью актрисы Веры Глаголевой и даже имеет в своей биографии несколько ролей в кино.

больше по теме Мама на стиле: Шубская в черном длинном платье и с белой сумкой Prada прогулялась с детьми по Майами Модель воссоединилась за океаном с мужем Александром Овечкиным.

В настоящее время красотка посвятила себя семье – она воспитывает двоих детей от хоккеиста – 2-летнего Сережу и годовалого Илью. Проведя несколько месяцев в России, молодая мама с наследниками вернулась в Майами, где они с мужем проживают последние годы.

Первым делом Шубская, соскучившись по пляжу, отправилась загорать. Девушка обладает модельной фигурой, на которую совсем не повлияли две беременности. Анастасия позировала на побережье океана в желтом бикини с лифом-бандо, и поклонники не смогли не заметить:

«Какая худенькая!», «Красивая Настя», «Красавица!», «Настоящая красавица», «Просто любуюсь», «Шикарная», «Статуэточка!», — написали люди.

Некоторым стройность Шубской показалась чрезмерной худобой. Но защитники девушки встали на ее сторону и обвинили критиков в беспочвенном хейте.

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