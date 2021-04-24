«Ему равных нет в шутках»: звезда «Маски» Туриченко назвал имя артиста, который может оказаться Зайцем

В десятом выпуске шоу «Маска» на НТВ проект покинул Носорог. В костюме голубоглазого летчика из саванны оказался Кирилл Туриченко, один из солистов группы «Иванушки».

Певец стал героем афтер-шоу «Маска» на YouТube-канале проекта. Традиционно артист поведал о своих приключениях в неудобном костюме, а также ответил на вопросы ведущего о том, кто может скрываться в оставшихся костюмах Зайца, Ламы, Змеи, Неваляшки и Крокодила.

Кстати, Туриченко признался, что очень подружился с Зайцем и Ламой. И хотел бы продолжить общение с ними после шоу. И попытался разгадать имя артиста, который прячется в костюме ушастого.

«Он не вокалист, но он очень спортивный», — рассказал Кирилл. – «Когда я с ним за кулисами поздоровался, он мне сжал руку, рукопожатие очень крепкое. Он 100% «качается», в порядке физически. Это не Костюшкин, Костюшкин уже был. Он очень поджарый. Он полиглот, на любом языке может».

Варианты, которые обсудил Туриченко с ведущим, уже звучали и в комментариях, и от членов жюри. И одна из приоритетных заключается в том, что ушастым персонажем является Тимур Батрутдинов. И экс-Носорог согласен с ней: «Он чем дальше, тем больше подтверждает эту версию».

Вспомнил певец и другую версию с Денисом Клявером. Но усомнился в том, что экс-солист группы «Чай вдвоем» может так искрометно шутить.

«Заяц крут, ему равных нет в шутках. Он очень спонтанно может шутить», — заметил Туриченко. И привел еще один вариант в качестве версии: «Варианта два – Петросян или Батрутдинов. Остановимся на Петросяне».

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