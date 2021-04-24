Из чего состоит базовая косметичка: разбор бьютимейкера
Видео
Лера Кудрявцева: «Елена Проклова раскрыла свой самый главный секрет»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Сейчас в тренде»: Барановская в белом асимметричном платье-футляре поддержала моду на монохром

Телеведущая повеселилась на пятничной вечеринке.

«Сейчас в тренде»: Барановская в белом асимметричном платье-футляре поддержала моду на монохром
Юлия Барановская. Фото: Global look press

Многие звезды с наступлением весны стали активно эксплуатировать в своих образах монохромный стиль. Глюкоза, Ольга Бузова, Алена Краснова, Ксения Бородина и другие селебрити уже отметились в одноцветных нарядах.

«Монохромные образы сейчас в тренде и пользуются спросом у модных инфлюенсеров», — заметила ранее стилист Анастасия Стар.

Среди поклонниц нового тренда оказалась и Юлия Барановская. Телеведущая отправилась на вечеринку в тотальном белом. Модница облачилась в асимметричное платье-футляр и туфли-лодочки в тон. Завершили вечерний образ эффектные массивные серьги со стразами.

Кстати, в повседневности многодетная мама Барановская предпочитает комфортный, но не лишенный стиля кэжуал. Девушку часто можно встретить в уютных трикотажных костюмах, состоящих из джоггеров и худи или джемперов.

Смотрите также

Тэги

Барановская прическабелое платьеЗвездный стилькрасивое платьеМонохромный образНовости googleЮлия БарановскаяЮлия Барановская последние новости