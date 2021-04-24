«Маленькая лягушоночка»: 72-летняя Пугачева не сдержала смеха при виде театрального этюда сына

Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают семилетних двойняшек Лизу и Гарри. Ребята учатся в первом классе, а также занимаются плаванием, изучают иностранные языки и играют на фортепиано.

Кроме того, наследники Примадонны растут очень творческими выдумщиками – то организуют выставку собственных картин, то устроят концерт с исполнением маминых песен, то организуют домашний театр.

А накануне Гарри подарил родным минуты безудержного веселья, устроив театр одного актера на прогулке. Мальчик нарядился в объемную куртку и спрятался в нее с ногами и головой. Так он прошагал по ступенькам замка, отправляясь с родными на прогулку. Мама с папой и сестра просто заливались смехом.

«Что это за маленькая лягушоночка такая?», — удивилась Примадонна. – «Это кто такой?».

Пройдя гуськом, Гарри выпрямился во весь рост, затем спел песню про любимку, после чего вновь спрятался в куртку и повалился на бок. Получилась настоящая неваляшка, и сдержать смех не смог даже Максим Галкин.

«Ладно, холодно, Гарри, не валяйся», — справившись с приступом смеха, попросил отец.

Все это время Лиза тоже заливисто смеялась. Девочка вышла на прогулку, как и мама, в светлой одежде.

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