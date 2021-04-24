Леди на стиле: Ксения Бородина дополнила черные шорты белым жакетом

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина – настоящая модница. Девушка на днях пополнила свой гардероб новой сумочкой Bottega Veneta трендового зеленого цвета и уже нашла повод ее выгулять. Накануне красотка отправилась на посиделки с подругами в один из столичных ресторанов.

Для выхода в свет звездная модница облачилась в черный топ и мини-шорты, поверх накинула двубортный жакет белого цвета. В руках красовалась ее новая сумочка, а завершили образ базовые туфли-лодочки.

«Красотка», «Ну как всегда вы Ксения огонь!», «Красавица, с силой воли и чувством прекрасного», — отметили в комментариях подписчики.

Кстати, зеленый цвет Ксения для себя определила как любимый. Девушка уверена, что он ей очень идет, и уже приобрела серьги и костюм этого оттенка.

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