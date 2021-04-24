Две модницы: Лиза Галкина в безразмерном худи оделась в одной цветовой гамме с мамой

Пугачева с дочкой вышли на прогулку во двор замка.

Максим Галкин регулярно делится новостями из жизни своего семейства. И поклонники Аллы Пугачевой с нетерпением ждут такого контента в микроблоге шоумена, чтобы вновь увидеть свою любимую певицу.

Накануне глава звездного семейства показал вечернюю прогулку с женой и близняшками Лизой и Гарри, которая подняла настроение не только самим героям променада, но и фанатам.

На кадрах, которые разместил Галкин у себя в Instagram, Гарри устроил целое представление. Мальчик перевоплотился в забавного персонажа и насмешил маму, сестренку Лизу и папу своей игрой.

В объектив Галкина попал не только сам юный артист, но и Алла Борисовна, и Лиза. Юная модница оделась с мамой в одной цветовой гамме: она тоже выбрала оттенки белого, утеплившись в безразмерное худи и снуд. В прохладный вечер девочка не забыла и про головной убор. При этом сама Примадонна отдала предпочтение комплекту из денима – белым скинни и джинсовке.

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