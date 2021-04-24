Мальдивский вечер: Ани Лорак в платье-трубе с американской проймой отправилась на прогулку

42-летняя певица украинского происхождения Ани Лорак, урожденная Каролина Куек, продолжает отдыхать на Мальдивах вместе с дочкой Софией. При этом звезда не забывает и о своих поклонниках, радуя их новыми фотографиями и видео в микроблоге.

На этот раз красотка показала фрагмент своей прогулки по острову. Девушка отправилась на променад перед сном в длинном платье-трубе цвета капучино, с американской проймой. По пути она устроила себе развлечение и покачалась на большой качели на берегу океана под шум волн.

При этом Лорак выглядела абсолютно счастливой и смеялась. Кстати, не так давно фанаты заподозрили свою любимицу в романе с бывшим мужем. Сама певица никак не комментирует это, однако уже не раз появилась в его компании.

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