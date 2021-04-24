«Стильный и продуманный образ»: Валерия в разноцветном костюме из пайеток вышла в свет

Певица Валерия не так давно отметила свой 53-й день рождения. Но цифра в паспорте, кажется, не имеет никакого отношения к внешности звезды – выглядит знаменитость значительно моложе. В этом ей помогает, среди прочего, и грамотно подобранный гардероб.

Накануне Валерия вышла в свет в мерцающем брючном костюме из пайеток с абстрактным принтом. Цвета добавили синие туфли-лодочки. Стилист Наталья Сулейкина похвалила звездную модницу за наряд и прокомментировала его.

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«Валерия остановила выбор на брючном костюме в пайетках. Стильный пиджак с подплечниками и атласными лацканами делает певицу еще более хрупкой, что, несомненно, ей идет. Брюки клеш на высокой посадке от колена вытягивают силуэт и подчеркивают миниатюрную фигуру звезды. Валерия дополнила образ синими лодочками и атласным топом, что подчеркнуло оригинальность костюма и сделала образ завершенным. Что касается цветовой гаммы и абстрактного рисунка, это все подходит певице. Стильный и продуманный образ, Валерия смотрится в нем восхитительно!», — заключила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Наталья Сулейкина — стилист-имиджмейкер. Окончила школу модных профессий, художественную школу. Курсы: визажист «Бьюти-фабрика», а также множество специализированных курсов по стилю и имиджу. В профессии около 10 лет.

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