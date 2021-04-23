«Прекрасная встреча»: Анастасия Волочкова в белом платье запечатлелась вместе с постаревшим Юрием Антоновым

Балерина в восторге от общения с мэтром.

Анастасия Волочкова побывала на светском мероприятии — «Белой вечеринке», во время которой встретилась с автором и исполнителем песен, 76-летним Юрием Антоновым. Мэтр любезно согласился позировать с балериной для фото в ее Instagram. Анастасия под снимком поделилась семейной легендой о том, почему ей дали именно это имя.

«Прекрасная встреча с Юрием Антоновым. Знаете, моя мама назвала меня Анастасией, услышав песню «Анастасия», написанную Юрием Антоновым. А мамина фамилия тоже Антонова», — рассказала балерина.

На фото звезда предстала в белом платье длиною чуть выше колена. Волочкова — это тот редкий случай, когда белое не полнит. За последнее время балерина потеряла еще несколько килограммов. 76-летний Юрий Антонов выбрал менее претенциозный, но вполне трендовый образ. Он пришел на вечеринку в белом худи.

Подписчики Анастасии Волочковой сделали комплименты ее образу, заметив, что она, оказывается, умеет одеваться не вызывающе.

«Как вам идут такие платья стильные и не вызывающие», «Как все гармонично и красиво, Анастасия!», «Обожаю Антонова! Все от души!», «Анастасия, похудели очень сильно. Берегите себя!», «И я дочь назвала Анастасия, благодаря песне Юрия Антонова», — высказались в Сети.

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