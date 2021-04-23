Костюшкин разделся и засмущал Киркорова на концерте «Удачные песни»

В столичном Crocus City Hall собрались многие звезды российской эстрады, чтобы принять участие в концерте «Удачные песни». В числе гостей был Филипп Киркоров, который вышел к журналистам вместе со своей ученицей, молдавской певицей Натальей Гордиенко. Именно ее король поп-сцены готовит к «Евровидению» от Молдовы. Но ничего так не смутило Филиппа Бедросовича, как голый торс Стаса Костюшкина. В какой-то момент атлетически сложенный артист решил показать собравшимся в микс-зоне свою физическую форму, скинув джемпер.

«У нас есть загородный дом. Я люблю, когда тает снег и трава зеленеет. Весна — это начало радости. А теперь мы целых десять дней будем жарить шашлыки», — сказал Костюшкин.

Также экс-участник группы «Чай вдвоем» отметил, что с особой теплотой вспоминает детство и большие поля, которые были у его деда в Одессе.

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