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Костюшкин разделся и засмущал Киркорова на концерте «Удачные песни»

Артисты выступили в Crocus City Hall.

Костюшкин разделся и засмущал Киркорова на концерте «Удачные песни»
Стас Костюшкин. Фото: Global Look Press

В столичном Crocus City Hall собрались многие звезды российской эстрады, чтобы принять участие в концерте «Удачные песни». В числе гостей был Филипп Киркоров, который вышел к журналистам вместе со своей ученицей, молдавской певицей Натальей Гордиенко. Именно ее король поп-сцены готовит к «Евровидению» от Молдовы. Но ничего так не смутило Филиппа Бедросовича, как голый торс Стаса Костюшкина. В какой-то момент атлетически сложенный артист решил показать собравшимся в микс-зоне свою физическую форму, скинув джемпер.

Стас Костюшкин, Наталья Гордиенко, Филипп Киркоров
Стас Костюшкин, Наталья Гордиенко, Филипп Киркоров. Фото: teleprogramma.pro

«У нас есть загородный дом. Я люблю, когда тает снег и трава зеленеет. Весна — это начало радости. А теперь мы целых десять дней будем жарить шашлыки», — сказал Костюшкин.

Также экс-участник группы «Чай вдвоем» отметил, что с особой теплотой вспоминает детство и большие поля, которые были у его деда в Одессе.

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