Акцент на стройные ножки: Пугачева в белых брюках-скинни и куртке из денима вышла прогуляться с мужем и детьми

Максим Галкин поделился в Instagram видео, на котором показал, как их дружное семейство веселится во дворе замка. Пока еще прохладным весенним вечером Алла Пугачева с мужем и близнецами Гарри и Лизой вышли на прогулку.

В центре внимания оказался харизматичный Гарри. Он веселил родителей и сестренку Лизу тем, что натягивал на себя куртку и прыгал в ней, изображая из себя некое животное. Какое? Должны были угадать окружающие.

«Это что за гриффит такой?» — поинтересовался Максим Галкин. «Это же маленький лягушоночек», — предположила Алла Пугачева.

Слушая рассуждения родителей, Лиза радостно заливалась смехом.

Для прогулки с семьей Примадонна нарядилась в черно-белый кэжуал.

Алла Борисовна подчеркнула стройные ножки брюками-скинни белого цвета, визуально сделав их длиннее с помощью светлых кроссовок на высокой подошве. Верх образа Алла Пугачева составила из футболки оверсайз навыпуск и куртки из белого денима.

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