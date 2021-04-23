Струящаяся ткань: Лиза Боярская в платье оливкового цвета длиною в пол обнажила идеальные плечи

Звезда театра и кино Елизавета Боярская накануне стала одной из соведущих церемонии вручения театральной премии «Золотая маска».

Актриса затмила всех своей красотой. Елизавета Боярская для светского мероприятия выбрала сногсшибательный наряд — платье оливкового оттенка длиною в пол с открытыми плечами. Струящийся и переливающийся под светом софитов наряд делал Лизу Боярскую невероятно эффектной женщиной.

«Спасибо за великолепный вечер, за доверие вручить главные призы и вообще за все возможности, которые вы дарите театрам и зрителям. Всех лауреатов с заслуженной победой! Ура театру! Ура!» — написала Лиза Боярская в Instagram.

Подписчики Елизаветы Михайловны были восхищены ее образом на «Золотой маске». В Instagram они делают комплименты красавиц-актрисе.

«Самая красивая», «Лиза, вы замечательная», «Ах, как хороша Елизавета», «Елизавета, вы прекрасны. А ваш образ — нет слов», — восторгались Боярской ее поклонники.

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