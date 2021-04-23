«С видом на Босфор»: Семенович планирует купить квартиру в Турции

Правда, пока артистка не может этого сделать из-за ограничений на перелеты.

Анна Семенович и Денис Клявер стали ведущим концерта «Удачные песни», который проходит в Crocus City Hall. На сцене блистают самые яркие звезды «Радио Дача», в числе которых Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Таисия Повалий и многие другие. Пока звезды готовились к выходу на сцену, Семенович призналась журналистам, что на своей даче она бывает редко, а вот родители уезжают туда на полгода. У Анны же немного другие предпочтения в беззаботном отдыхе.

«Пока Турция закрыта, не могу поехать туда, чтобы купить квартиру. Хочу жить с видом на Босфор», — сказала Семенович.

На концерте певица появилась в приталенном платье цвета индиго с поясом. Образ завершила массивным колье.

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