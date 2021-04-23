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Идеальной красоты: невестка Орбакайте покрасовалась в топе-бра, эффектно подчеркнув чувственную грудь

Алена Краснова похвасталась великолепными формами и сияющей кожей.

Идеальной красоты: невестка Орбакайте покрасовалась в топе-бра, эффектно подчеркнув чувственную грудь
Алена Краснова. Фото: instagram.com/alenaakrasnova/

У сына Кристины Орбакайте Никиты Преснякова, похоже, безупречный вкус. Он выбрал себе в жены умную и невероятно красивую девушку. Алена Краснова регулярно демонстрирует в Instagram, насколько она неотразима.

Красавица довольно часто надевает провокационные и смелые наряды, подчеркивающие ее безупречную фигуру.

На этот раз Алена Краснова покрасовалась перед камерой в облегающем топе-бра, подчеркнувшем ее идеальную грудь. Формы у девушки отнюдь не пышные, но при этом невероятно чувственные. Сексуальности Алене добавил стильный аксессуар — украшение в виде колье на шее.

Алена Краснова
Алена Краснова показала сияющую кожу и чувственную грудь. Фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Позируя перед камерой, невестка Кристины Орбакайте продемонстрировала не только фигурку, но и сияющую, персикового цвета кожу. Ее прекрасного состояния Алена добивалась с большим трудом.

Не так давно супруга Никиты Преснякова признавалась, что долгое время страдала от постакне и проходила курс лечения.

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Алена КрасноваАлена Краснова и Никита ПресняковКристина Орбакайте