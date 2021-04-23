«Никто никого не обидит»: бывшая жена Бориса Грачевского высказалась о разделе наследства

Со дня смерти легендарного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского прошло три месяца. Еще через столько же начнется процедура раздела наследства. Вторая жена Бориса Юрьевича Анна Грачевская, которая воспитывает его дочку Василису, уверена, что все пройдет мирно.

«Мы все разберемся. Никто никого не обидит. Все будет в порядке», — заявила молодая женщина.

Анна сумела подружиться с вдовой Бориса Грачевского Екатериной Белоцерковской. Она признается, что Екатерина все еще эмоционально переживает утрату.

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«Слишком мало времени прошло, чтобы она как-то реабилитировалась. Хотя мне кажется, что в этой ситуации и время не помощник», — поделилась Анна Грачевская.

Кстати, Екатерина Белоцерковская приглашала Анну с дочкой Василисой на день рождения к сыну Филиппу, которому в начале апреля исполнился год. Правда, из-за болезни Василисы праздник младшего брата пришлось пропустить. Анна уверена, что это не отразится на отношениях их семей.

«У нас дети маленькие: им расти вместе, – рассказала Анна. – Они же – брат и сестра по папе. Мне очень приятно, что мы с Катей нашли форму общения. Регулярно списываемся, интересуемся, как дела друг у друга», — цитирует вторую жену Грачевского «Собеседник».

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