Алана и Павел Мамаевы официально развелись

Алана и Павел Мамаевы стали супругами в 2013 году. Девушка ждала футболиста из тюрьмы, где он отбывал срок за драку в одном из столичных кафе и, по ее словам, закрывала глаза на мелкие интрижки. Но когда в жизни спортсмена появилась испанка Ирен Гарсиа, то Алана решила, что пришло время разводиться. Точку в их отношениях поставил суд Ростова-на-Дону.

«Что касается имущества и алиментов, то эти вопросы были урегулированы мирным путем», — цитирует адвоката Аланы Валентину Перебякину «СтарХит».

Напомним, Гарсиа заявляла о том, что не знала о семейном положении Павла. Он рассказывал ей о многих моментах своей жизни, даже о тюрьме, но семью скрывал. А позже между ними вспыхнули настоящие чувства.

Смотрите также: