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«Пришла моя очередь»: Клава Кока запечатлелась с родителями на отдыхе

Певица увезла маму и папу на Мальдивы.

«Пришла моя очередь»: Клава Кока запечатлелась с родителями на отдыхе
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca

Мальдивы вновь, после новогодних каникул, стали центром притяжения российских звезд. На островах в эти дни отдыхают Яна Рудковская с семьей, Ани Лорак и другие селебрити. Примкнула к числу отпускников и Клава Кока. Певица увезла на острова родителей. Снимками с папой и мамой она поделилась в своем Instagram.

«В детстве они показали мне мир и всему научили, а сейчас пришла моя очередь. Вывезла любимых на Мальдивы и впервые показала им подводный мир!» — написала Кока.

Напомним, шесть лет назад артистка заключила контракт с «Блэк Стар», после чего ее карьера пошла в гору. Одним за другим она выпускает треки, которые становятся хитами и занимают первые строчки чартов.

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