«Он не «пропихивал» меня на «Евровидение»: певица Манижа высказалась о своем родном дяде

Вокалистка, которая будет представлять Россию на престижном музыкальном конкурсе, ответила на обвинения.

В начале марта путем зрительского голосования было определено, что представлять Россию на «Евровидении-2021» в Роттердаме будет певица Манижа с песней «Русская женщина». После объявления имени вокалистки в Сети начался настоящий хейт Манижи. Девушку обвиняли в том, что текст ее песни довольно сомнителен, а к ее поездке на «Евровидение» приложил руку влиятельный родственник, дядя певицы.

На обвинения Манижа ответила во время интервью ютуб-блогу «Скажи Гордеевой».

«Я знаю, что справлюсь с хейтом. И музыка останется на очень долгое время, — уверена Манижа. — А чьи-то высказывания в СМИ и не только останутся на несколько дней. Что они глобально могут изменить? Их будут включать в плеере? Моя цель — сохранить себя и делать свою музыку. «Евровидение» для меня не самоцель».

Что касается дяди Акмала Усманова, то Манижа не знает даже, кто он по профессии, и не уверена, что он зарабатывает суммы, которые озвучивались недоброжелателями.

«У меня есть дядя Акмал Усманов — очень добрый человек, — поделилась Манижа. — Но он не «пропихивал» меня на «Евровидение». Он вообще не имеет к этому никакого отношения. Он работает в Москве. Очень любит сажать цветы, ухаживать за растениями, очень вкусно готовит».

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